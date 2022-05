EMERGENZA UCRAINA Asta di beneficenza a Milano, Luca Ruco (CTO) e l'amicizia con Lapo Elkann: “Testimonio la generosità dei sammarinesi"

Asta di beneficenza a Milano, Luca Ruco (CTO) e l'amicizia con Lapo Elkann: “Testimonio la generosità dei sammarinesi".

Cena di beneficenza e asta di raccolta fondi pro-Ucraina ieri sera a Milano organizzata da Fondazione Laps, la onlus fondata da Lapo Elkann, e da Italia Keeps on Cooking per Soleterre: a firmare la cena sono stati gli chef Daniel Canzian e Mirko Ronzoni.

Una serata solidale che ha visto la partecipazione di Luca Ruco, Presidente del CTO, il Comitato Turismo Organizzato di San Marino, a testimoniare in questa occasione la generosità del popolo sammarinese.

Tra i pezzi battuti all'asta: la bandiera ucraina per 40mila euro; un motore Ferrari per 31mila euro; 50mila euro per l'ultima maglia indossata dal difensore della Juventus, Giorgio Chiellini.

"Il momento attuale sta mostrando la necessità, ancora una volta, di unire tutte le nostre forze per alleviare le sofferenze del popolo ucraino – ha spiegato Lapo Elkann.

Per le donazioni: Fondazione Libera Accademia Progetti Sperimentali - LAPS ONLUS; IBAN IT47T0304801000000000091981; Oggetto: Liberalità Laps keeps on cooking for Ukraine.

