Asta online per San Patrignano

Un’asta di beneficienza per permettere alla comunità di portare avanti le sue attività, alla luce dell’incredibile aumento dei costi energetici di questi mesi. È proprio alla copertura dei costi di gestione che San Patrignano dedica la sua tradizionale asta che ha inizio oggi 17 ottobre e terminerà mercoledì 26. Oltre 200 lotti in palio, donati da decine di aziende e privati, che i maggiori offerenti potranno aggiudicarsi. Il ricavato dell’asta servirà a dare una speranza ai tanti giovani affidati alla Comunità, garantendo loro una casa, assistenza sanitaria e legale, formazione professionale specifica. Un percorso che scandisce il tempo della loro rinascita, fino al momento in cui torneranno in società e alle loro famiglie.

