POLITICA ITALIA Attacco all'Iran, oggi Tajani riferisce al Parlamento Informativa urgente richiesta dalla presidente commissione Esteri in Senato Stefania Craxi

Dal giorno dell'attacco all'Iran la presidente del Consiglio presiede riunioni a Palazzo Chigi col suo entourage, con collegamenti anche telefonici, come quello col ministro della Difesa Crosetto, rimasto bloccato a Dubai, dove si trovava, poiché colto di sorpresa dall’attacco, e rientrato qualche ore fa con aereo militare. Giorgia Meloni ha parlato coi leader della regione mediorientale, e con la presidente della commissione europea von der Leyen, poi ha informato il capo dello Stato Mattarella. La presidente della commissione esteri del Senato, Stefania Craxi, sentito il presidente del Senato La Russa, ha convocato per oggi alle 15 la commissione Affari Esteri e Difesa per una informativa urgente del ministro Tajani, che in queste ultime ore segue gli sviluppi della nuova crisi, con particolare attenzione ai cittadini italiani presenti in Medio Oriente, non solo Iran ma anche Dubai, appunto. Intanto, a tre settimane dal voto referendario, un nuovo caso agita la campagna elettorale: sono le parole del figlio di Licio Gelli, Maurizio, rilasciate al Fatto Quotidiano, quando dice: "La questione della separazione delle carriere non è un tema nuovo, e il fatto che oggi sia al centro di un referendum rispecchia la lungimiranza di mio padre. Sono certo che avrebbe avuto un'opinione molto favorevole su questa riforma. Questo governo realizza le idee di mio padre”. Pd e 5Stelle chiedono chiarimenti al governo e una presa di distanza. Sta anche prendendo corpo l'idea della presenza dei leader del centrosinistra per la manifestazione del Comitato del No, prevista per il 18 marzo a Roma, a piazza del Popolo, mentre sabato c'erano iniziative come “50 magistrati per il Sì”, da parte della consigliera laica del Csm, Isabella Bertolini.

Nel video l'intervento di Peppe Provenzano, responsabile esteri segreteria nazionale Partito Democratico

