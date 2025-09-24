Attacco di droni contro la Global Sumud Flotilla: paura per Croatti e gli attivisti in rotta verso Gaza

Notte di paura per la Global Sumud Flotilla, la missione civile nonviolenta che tenta di raggiungere Gaza con aiuti umanitari. Le imbarcazioni della spedizione, in navigazione a sud di Creta, sono state colpite da una serie di attacchi aerei, probabilmente di matrice israeliana.

A bordo della nave Morgana si trovava il senatore riminese del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, che ha documentato l’accaduto con un videomessaggio sui social: “La radio ha avuto grosse interferenze, dalle navi attorno a noi sono state sganciate polveri urticanti, abbiamo sentito due boati. Ora siamo in procedura di sicurezza con i giubbotti di salvataggio”.

Accanto a lui anche l’operatore ravennate Carlo Alberto Biasioli. Nessun ferito, ma diverse barche risultano danneggiate: la vela principale della Morgana è fuori uso.

A confermare la gravità della situazione anche la giornalista Michela Monte, che ha descritto attacchi con “flashbangs” – esplosivi capaci di accecare e disorientare – e la presenza di una sostanza dall’odore di uova marce, forse gas tossico.

Gli attivisti parlano di almeno dieci, forse quindici azioni coordinate tra droni, bombe sonore e materiali chimici. Un attacco senza rivendicazioni ufficiali, ma che i membri della spedizione considerano un chiaro avvertimento a chi prova a sfidare il blocco su Gaza.

"Quelle prese di mira sono imbarcazioni che battono bandiera italiana, colpirle è come colpire il territorio italiano. Serve una risposta seria e immediata dal nostro governo". Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni insieme all'europarlamentare di Avs Benedetta Scuderi, che si trova a bordo di una delle navi della Global Sumud Flotilla. "Il governo ed in particolare l'intelligence - scrivono in una nota - devono dire da dove vengono questi attacchi e tutelare le persone che si trovano a bordo. Una simile violazione del diritto marittimo e internazionale, in acque internazionali, è inaccettabile. Questi si possono considerare attacchi militari a tutti gli effetti e il governo italiano deve prendere urgentemente una posizione. Non bastano richiami generici alla cautela del governo - concludono -, occorrono iniziative concrete per garantire la sicurezza di parlamentari e cittadini italiani da questi atti di pirateria e terrorismo".









