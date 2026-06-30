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Attentato a Ranucci, quattro arresti nella mattinata: “Agirono su commissione e con metodo mafioso”

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire il percorso di una Fiat 500 X noleggiata in Campania e utilizzata per raggiungere la zona dell’attentato. L’esplosivo impiegato sarebbe stato gelatina da cava

30 giu 2026
Attentato a Ranucci, quattro arresti nella mattinata: “Agirono su commissione e con metodo mafioso”

Quattro arresti per l’attentato dello scorso 16 ottobre contro Sigfrido Ranucci. I carabinieri hanno eseguito le misure cautelari nei confronti dei presunti esecutori dell’esplosione davanti all’abitazione del giornalista e conduttore di Report, a Pomezia, vicino Roma.

L’ordigno, piazzato davanti al cancello di casa, aveva distrutto le auto di Ranucci e della figlia e danneggiato il muro perimetrale dell’abitazione. Secondo gli investigatori, il commando avrebbe agito su mandato di terze persone, al momento non identificate, dietro compenso economico e con modalità aggravate dal metodo mafioso. Tre degli indagati sono finiti in carcere, mentre per un quarto sono stati disposti gli arresti domiciliari. I fermati sono Antonio Passariello, residente nel comune di Cicciano, in provincia di Napoli, Marika De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino D'Avino, tutti residenti nell'avellinese. I quattro hanno precedenti penali per droga, sequestro di persona, violenza sessuale, rapina ed estorsione. 

Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Roma, proseguono ora per individuare i mandanti. Decisivi, secondo quanto emerso, i rilievi tecnico-scientifici, l’analisi delle telecamere e dei tabulati telefonici. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire il percorso di una Fiat 500 X noleggiata in Campania e utilizzata per raggiungere la zona dell’attentato. L’esplosivo impiegato sarebbe stato gelatina da cava, materiale con elevata capacità distruttiva.

Dopo gli arresti, Ranucci ha ringraziato gli investigatori e ha spiegato che adesso sarà necessario capire se dietro l’attentato ci siano “altri livelli”. Secondo l’ordinanza, uno degli arrestati avrebbe rivendicato il gesto in un’intercettazione: “La bomba sono andato a mettere là. Facciamo la storia”.





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