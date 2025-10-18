Attentato a Ranucci: rafforzata la scorta, si seguono 5 piste

Attentato a Ranucci: rafforzata la scorta, si seguono 5 piste.

Rafforzata la scorta a Sigfrido Ranucci dopo l'attentato: un ordigno rudimentale lasciato la notte scorsa vicino all'auto del giornalista è esploso e solo per un caso i danni si sono limitati al danneggiamento delle vetture del conduttore di Report. La figlia era passata da lì 20 minuti prima. 'Poteva morire - dice Ranucci - contro di me un salto di qualità. Decine le minacce, non facile risalire alla matrice'.

'È un atto gravissimo su cui indagheremo a fondo, spero sia un episodio isolato e non si torni ai tempi bui degli attacchi ai giornalisti', afferma il procuratore di Roma Lo Voi.

Il giornalista ha fornito una serie di elementi anche ai magistrati. Ci sono quattro-cinque tracce importanti che però per coincidenza alla fine riconducono sempre agli stessi ambiti. Tra le piste, oltre a quella della malavita organizzata, anche quella che riconduce agli ultras.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: