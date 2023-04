Attentato a Tel Aviv: muore un avvocato italiano di 35 anni

Un turista italiano è morto in Israele in un attentato islamista compiuto con un'auto lanciata sulla folla sul lungomare di Tel Aviv. La vittima è Alessandro Parini, avvocato romano 35enne. Almeno sette i feriti, tra cui altri due italiani e dei cittadini britannici. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso la sua esecrazione per il vile atto terroristico, rivolgendo ai familiari e amici della vittima i sentimenti di cordoglio e di vicinanza della Repubblica e suoi personali. "Profondo cordoglio" e "vicinanza alle famiglie" colpite dal "vile attentato" sono stati espressi dalla Meloni.

Parini, ha riferito il ministro Tajani, "era appena arrivato a Tel Aviv per turismo con un gruppo di amici". L'attentatore una volta uscito dall'auto, che si è capovolta, - secondo la polizia - avrebbe anche tentato di sparare sulla folla ed è stato poi ucciso dalla reazione delle guardie di sicurezza.