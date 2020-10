Atterraggio d'emergenza per due F16 all'aeroporto Rimini - San Marino

Fuori programma ieri all'aeroporto Rimini - San Marino. Poco dopo 13 due caccia F16 dell'aviazione statunitense di stanza alla base Nato di Aviano hanno appoggiato i loro carrelli sulla pista del 'Federico Fellini'. Un atterraggio non programmato, ma che si è reso necessario per un presunto malfunzionamento di uno dei velivoli. Secondo i quotidiani locali, i piloti non avrebbero chiesto alcuna autorizzazione all'atterraggio alla torre di controllo, quindi ad attenderli in pista non c'erano i mezzi antincendio.