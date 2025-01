Atterraggio di emergenza per due riminesi: illesi dopo il ribaltamento del velivolo

Un piccolo aereo monomotore Tecnam P2008, decollato dall’aviosuperficie “Fly Ozzano” domenica pomeriggio, ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza nei pressi di Fossatone di Medicina a causa di un’improvvisa perdita di potenza del motore. Il velivolo, pilotato da un giovane di 26 anni con a bordo un passeggero di 24, entrambi residenti a Rimini, si è capovolto dopo il contatto con il suolo, ma fortunatamente i due occupanti sono usciti indenni dall'incidente.

Il pilota, regolarmente abilitato e in fase avanzata di addestramento presso la Professional Aviation di Ozzano, dopo aver segnalato il “Mayday”, è riuscito a condurre l’aereo a bassa velocità verso un campo agricolo, dove ha eseguito l’atterraggio d’emergenza.

I due occupanti sono stati sottoposti a controlli medici presso il pronto soccorso di Imola e dimessi senza alcuna lesione. Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e i soccorritori del 118. Nel frattempo, un’indagine tecnica dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo è stata avviata per chiarire le cause del problema tecnico. Nonostante lo spavento e i danni subiti dal velivolo, la situazione si è conclusa senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.