POLITICO ITALIA Attesa per il Consiglio dei ministri, il primo dopo la pausa estiva Al vaglio misure generali sulla manovra di bilancio. Scontro Forza Italia e Lega su porti e partnership europee

Si riunirà nel pomeriggio il primo Consiglio dei Ministri dopo la pausa estiva. La maggioranza è chiamata al banco di prova della manovra, la prima vera del governo Meloni, in carica da quasi un anno. Sarà una discussione generale, la riunione definitiva è stata spostata al 6 settembre. Intanto il vice presidente e ministro degli Esteri Tajani ha già detto e ribadito che la norma sugli extra profitti bancari “va scritta bene – ha detto – per questo presenteremo emendamenti. Noi siamo il centrodestra, non alziamo le tasse – ha poi concluso – oggi tassiamo gli extraprofitti, domani facciamo la patrimoniale?”. Tajani inoltre spinge forte sulle privatizzazioni, in particolare ha parlato dei porti, ma su questo è scontro con la Lega. “Non è nell'agenda di governo”, gli ha replicato secco l'altro vice presidente del Consiglio, Salvini, che vorrebbe invece tornare alla carica con un nuovo decreto sicurezza già a settembre.

Lo scontro con Forza Italia si acuisce anche quando si parla di partnership europee, Salvini vorrebbe allearsi con Le Pen ma per Tajani non se ne parla. Salvini risponde: “Meglio la serietà di Le Pen che Macron”. Sul tavolo del Consiglio dei ministri anche un ipotesi Dpcm su Tim, decreto del presidente del Consiglio per rendere operativo il memorandum d'intesa del10 agosto, per presentare un'offerta vincolante al consiglio d'amministrazione di Tim per rilevare fino al 20% della Necto, società della rete fissa. Più probabile dunque che arrivino misure per le famiglie, la presidente Meloni sa che tra caro vita, caro-benzina e inflazione c'è bisogno di aiuti concreti.

Nel video gli interventi di Raffaele Speranzon, vice capogruppo senatori Fratelli d'Italia, e di Alessandra Maiorino, senatrice M5S

