Attesa per l'intervento di Mattarella al Meeting nella giornata conclusiva.

Giornata di chiusura a Rimini oggi per il Meeting di Cl caratterizzata dalla visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Previsto per la mattinata l'atterraggio al Fellini dove Mattarella sarà accolto dal Prefetto di Rimini Rosa Maria Padovano e dal direttore aeroportuale Enac Silvia Ceccarelli. L'arrivo in Fiera è previsto per le 12, quando sarà il presidente del Meeting Bernhard Scholz a salutare istituzionalmente e a invitare sul palco il presidente.

“La sua visita darà a questa giornata che comunemente viene chiamata “conclusiva” sicuramente il valore di una apertura al futuro, che nella ricchezza degli incontri che avvengono in questo Meeting chiederà a ognuno di noi di contribuire alla costruzione di una amicizia sociale capace di affrontare le sfide che ci aspettano” - ha dichiarato il presidente del Meeting Bernhard Scholz.

