Attesa per l'ultima manovra di bilancio del governo Meloni

Giorgia Meloni

Atteso oggi il Consiglio dei ministri per il varo dell'ultima manovra di bilancio del governo Meloni. Gli obiettivi dell'ultima legge di bilancio, alla vigilia del suo varo, li ha elencati direttamente la presidente del Consiglio, intervenendo martedì sera al forum economico Moneta. Misure per i giovani dunque, in particolare per i neoassunti under 35 una flat tax al 5%. Per i lavoratori fino a 30 anni a basso reddito una mini-Irpef. Lo sgravio contributivo da 3mila euro l'anno, già previsto per le mamme lavoratrici con almeno 3 figli, potrebbe essere esteso a chi ne ha due. Novità anche per il bollo auto: esentati dal pagamento le famiglie con 4 figli su van da 6 a 9 posti fino a 133 kw di potenza. La quinta manovra del governo Meloni parte da 23 miliardi e mezzo: a quanto pare previsto anche un fondo da 1 miliardo per il pensionamento anticipato, e la detassazione delle tredicesime, per i redditi bassi. Infine le banche: dal contributo da 5 miliardi al settore finanziario dovrebbero essere escluse le banche di prossimità, mentre si dovrebbe comunque ampliare la platea. Appena 9 i miliardi poi, al netto degli oltre 14 di flessibilità, per l'energia e la difesa. La palla passerà poi al Parlamento, dove il testo potrebbe essere incardinato alla Camera già martedì.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio







