Attesa per la nuova suddivisione in fasce colorate in Italia: intanto ok al vaccino Moderna

Dalla nostra corrispondente Francesca Biliotti

L'Italia torna in zona gialla, ma solo fino a domani, nel fine settimana sarà fascia arancione. Intanto l'agenzia del farmaco ha autorizzato anche il vaccino Moderna. Dopo i progressi delle scorse settimane, aumentano di nuovo le Regioni che superano la soglia d'allerta per i posti occupati da pazienti Covid in terapia intensiva. Domani si conosceranno gli ultimi dati del monitoraggio, che saranno alla base della nuova suddivisione in zone colorate dall'11 gennaio. Buone notizie sul fronte vaccinale, con oltre 320mila somministrazioni l'Italia è il primo Paese in Europa, e ottava nella classifica mondiale.





Con oltre 120mila tamponi, è di 18.020 l'incremento sui casi totali: in aumento, sia pure lieve, terapie intensive (2.587, +16) e ricoverati Covid (23.291, +117). 414 le vittime, il totale supera le 77mila (77.291). In Emilia Romagna è polemica a Modena: alcune dosi di vaccino anti-Covid, avanzate a fine giornata, sono state somministrate a figli e parenti degli operatori di turno al centro vaccinale di Baggiovara, dopo che si era tentato invano di contattare il personale medico che ne avrebbe avuto diritto. I Nas di Parma hanno aperto un'inchiesta. Su poco più di 9.600 tamponi sono 2.228 i nuovi positivi in Regione (998 asintomatici); anche qui aumentano terapie intensive (240, +4) e ricoverati Covid (2.701, +36). 64 i decessi, 9 a Rimini (7 donne di cui due di 81 anni e le altre di 79, 85, 86, 90 e 95 anni e 2 uomini di 69 e 77 anni), dove si contano anche 199 casi in più (106 sintomatici).





L'Oms mette in allarme l'Europa, che dovrebbe fare di più a fronte di una situazione allarmante, aggravata dalla nuova variante di Covid-19 rilevata inizialmente nel Regno Unito. A Londra si ripresenta lo spettro del collasso da eccesso di ricoveri per Covid in molti ospedali, come riportano alcuni media. “Abbiamo davanti a noi i mesi peggiori della pandemia”, ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, mentre nel suo Paese sono stati registrati altri 1.070 nuovi decessi in 24 ore. Anche il governo giapponese ha deciso di introdurre lo stato d'emergenza di un mese per la capitale Tokyo, dove si sono sfiorati i 70mila contagi al giorno.