CARABINIERI Atti di autoerotismo in locale a Riccione: denunciato 55enne

Un uomo di 55 anni, in vacanza in Romagna e residente nel nord Italia, è stato denunciato dai Carabinieri di Riccione per atti osceni in luogo pubblico.

Il fatto è avvenuto in un locale del centro, dove alcuni clienti hanno segnalato al 112 la presenza di un individuo intento a compiere atti di autoerotismo mentre osservava alcune ragazze. I militari sono intervenuti rapidamente, sorprendendo l’uomo in flagrante.

Dopo essere stato accompagnato in caserma per accertamenti, è stato sottoposto a perquisizione e gli è stato sequestrato il cellulare. Il 55enne è stato denunciato a piede libero alla Procura di Rimini.

