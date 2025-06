RILEVAZIONE ISTAT Atti di bullismo e cyberbullismo, un giovane su 5 li subisce Il ministro dell'Istruzione Valditara: "Anche il cellulare stimola l'aggressività"

L'Istat ha presentato i dati della rilevazione su bullismo e cyberbullismo tra i giovani. Nel 2023 il 68,5% dei ragazzi tra gli 11 e i 19 anni dice di aver subito almeno un comportamento offensivo, non rispettoso o violento, online o offline. Uno su 5 li subisce, e i più esposti sono proprio i giovanissimi, tra gli 11 e i 13 anni. Il 21% dichiara di aver subito bullismo in maniera continuativa, più volte al mese, l'8% più volte a settimana. I dati emergono dalla rilevazione Istat relativa al 2023. I giovanissimi, come detto, sono più soggetti ai comportamenti offensivi, rispetto ai 14-19enni; e i maschi sono più bullizzati delle femmine. Ancor di più se si tratta di ragazzi stranieri. “E' un tema che ci sta particolarmente a cuore”, dice il ministro dell'Istruzione Valditara, che spiega alcuni dati raccolti a sua volta dal suo ministero che ha interrogato le scuole superiori italiane per sapere se hanno avviato corsi di educazione al rispetto, soprattutto della donna, e alle relazioni corrette. Valditara Per i maschi il bullismo si manifesta soprattutto con offese e insulti, mentre l'impatto dell'esclusione per le ragazze è superiore. Per quanto riguarda il cyberbullismo, il 34% dei giovani tra gli 11 e i 19 anni, ha subito comportamenti vessatori online almeno una volta nel corso dell'anno, il 7,8% ne è rimasto vittima più volte al mese.

Nel video gli interventi di Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito

