Atti osceni al Parco Marecchia, uomo arrestato dopo segnalazioni dei passanti

Un cittadino italiano è stato arrestato nel pomeriggio di ieri a Rimini con l’accusa di atti osceni in luogo pubblico. L’uomo è stato fermato dagli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico all’interno del Parco Marecchia, dove era stato segnalato mentre compiva gesti osceni alla presenza di alcune persone. Secondo quanto riferito dalla Questura di Rimini, l’uomo si sarebbe nascosto dietro un albero per poi abbassarsi i pantaloni e palpeggiarsi i genitali con lo sguardo rivolto verso alcune ragazze distese sul prato. Una precedente segnalazione, giunta pochi minuti prima, indicava un soggetto con atteggiamenti analoghi davanti a numerosi passanti.

Bloccato dagli agenti e privo di documenti, l’uomo è stato accompagnato in Questura per l’identificazione. Dagli accertamenti, riferisce la Questura, è emerso che il soggetto aveva precedenti di polizia per reati analoghi ed era sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Riccione e divieto di frequentare luoghi abitualmente frequentati da minorenni. Per questi motivi è stato arrestato anche per violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione ed è in attesa del giudizio per direttissima.

