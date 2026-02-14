CRONACA Attimi di terrore a Rimini, rapina a mano armata al Supermercato Conad Il malvivente, con il volto coperto, ha puntato l’arma contro la cassiera e un cliente mentre si faceva consegnare il denaro dalle casse. Al momento non sono stati resi noti dettagli sul bottino o su eventuali feriti

Attimi di terrore a Rimini, rapina a mano armata al Supermercato Conad.

Attimi di paura ieri pomeriggio al supermercato Conad in via Marecchiese a Rimini, dove un uomo armato di pistola ha fatto irruzione in un orario di grande affluenza, ordinando a clienti e personale di stendersi a terra, tra cui anche bambini presenti all'interno del locale per fare spesa. Il rapinatore, con il volto coperto, ha puntato l’arma contro la cassiera e un cliente mentre si faceva consegnare il denaro dalle casse.

Secondo le prime ricostruzioni, al suo fianco potrebbe esserci un complice in fuga su uno scooter, pronto a spartirsi il bottino.

Su luogo sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile di Rimini per i rilievi e per dare avvio alle indagini volte all’identificazione e all’arresto dei responsabili. Al momento non sono stati resi noti dettagli sul bottino o su eventuali feriti durante l’episodio di cronaca che ha scosso la comunità locale.



