Attimi di terrore al Caffè Medea di Riccione: barista sfregiato con due rasoi

Momenti di paura nella mattinata di oggi al Caffè Bar Medea, in via Circonvallazione a Riccione, alle spalle dell’Ospedale Ceccarini. Un uomo di età compresa tra i 35 e i 40 anni ha improvvisamente aggredito il barista utilizzando due rasoi da barba, ferendolo al volto e al corpo. Secondo le testimonianze, l’uomo sarebbe arrivato davanti al locale, avrebbe appoggiato una scatola all’interno di un cespuglio, estratto alcuni oggetti e poi sarebbe entrato nel bar.

Giunto all’ingresso, avrebbe gettato uno zaino vicino a un avventore. Insospettito dalla scena, il barista si sarebbe avvicinato per chiedere spiegazioni, a seguito delle quali l’uomo avrebbe reagito con violenza, colpendolo e sfregiandolo ripetutamente con i rasoi.

A intervenire sono stati 7-8 clienti presenti nel locale, che si sono subito lanciati contro l’aggressore riuscendo a immobilizzarlo e a disarmarlo, evitando conseguenze peggiori. Sul posto sono arrivate in seguito due pattuglie delle forze dell’ordine e due ambulanze del 118. Il ferito è stato soccorso e trasportato all'ospedale per le cure del caso. L’aggressore è stato identificato come un brindisino, nato nel 1984, incensurato. Al momento del fermo aveva le mani fasciate.

Non risultano, secondo i primi accertamenti, motivi apparenti alla base del gesto. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le responsabilità.





