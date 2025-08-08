PROSPETTIVE Attirare nuovi flussi turistici: la Provincia di Rimini getta le basi In occasione dell'evento di maggio 2026 accordo pubblico-privato per l'Aeroporto: 3 milioni. La Fiera chiude la semestrale 2025 in crescita

Il mese di luglio non sarà forse tra quelli da ricordare, per le presenze turistiche che alcuni addetti ai lavori percepiscono in netto calo. La Riviera gioca però d'anticipo e getta le basi per generare nuovi flussi turistici e aumentare le presenze. Si parte dall'aeroporto Federico Fellini di Rimini, in vista di un appuntamento strategico per il territorio: Routes Europe 2026, il prossimo maggio al Palacongressi, salone internazionale di vettori aerei che porterà 1.300 delegati e rappresentanti di cento tra i principali vettori aerei da tutto il mondo a Rimini; l'assessora regionale al turismo, Roberta Frisoni, ha infatti siglato un accordo pluriennale tra Regione e Comuni di Cattolica, Riccione, Misano Adriatico, Rimini e Bellaria Igea-Marina per rendere lo scalo riminese, dove tra l'altro è stato inaugurato anche l'impianto fotovoltaico che lo rende parzialmente autosufficiente dal punto di vista energetico, e il nuovo sistema di pre-security, sempre più porta d'accesso alla Riviera, favorendo l'internazionalizzazione delle località balneari della Provincia. 3 milioni di euro di investimento per campagne di comunicazione e marketing collegate ai nuovi voli e che valorizzino le località riminesi con le loro specificità.

E nonostante il possibile calo delle presenze, altre realtà come la Fiera di Rimini hanno approvato la semestrale, al 30 giugno scorso, in crescita: ricavi a 149,3 milioni, +13,2% rispetto al primo semestre 2024, pari a 17,4 milioni di euro. Il gruppo chiude il periodo con un utile pari a 17,0 milioni di Euro, rispetto ai 20,1 milioni del 30 giugno 2024; i ricavi degli eventi organizzati, che rappresentano il 58% del fatturato del gruppo al 30 giugno 2025, sono stati pari a 86,9 milioni di Euro, in aumento di 11,3 milioni rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. E per la Fiera potrebbero aprirsi anche nuove strade, in senso metaforico ma anche letterale, dopo la richiesta presentata dal sindaco di Rimini Sadegholvaad al ministero dei Trasporti italiano, per realizzare una nuova uscita autostradale sulla A14 proprio in corrispondenza di Rimini Fiera.

