EMILIA ROMAGNA Aumentano a 13 i morti in Regione, l'appello a non spostarsi: "Le criticità non sono finite" 42 Comuni alluvionati, migliaia gli sfollati, 34mila utenze senza elettricità, anche le strade in condizioni disastrose, 280 quelle totalmente chiuse

Il bilancio dei morti sale a 13, gli ultimi 5 comunicati dalla Prefettura di Ravenna. Oltre 50 allagamenti in 42 Comuni, quando ieri erano 23, segno che il territorio interessato aumenta, come nel caso di Lugo, colpito nella notte dall'alluvione. 3.100 le persone accolte in sedi allestite dai Comuni, ma gli sfollati sono circa 10.000 in totale, alcuni ospitati anche da familiari e amici. 23 i fiumi e i corsi d'acqua esondati, altri 13 hanno superato il livello 3 di allarme, tra cui Marecchia, Ausa, Panaro e Rubicone.

Il punto fatto in mattinata in Regione, mentre resta confermata anche per domani l’allerta rossa per criticità idrauliche. Spostarsi il meno possibile, raccomandano, lavorare in smart working, anche perché le strade sono in condizioni disastrose. 250 le strade totalmente chiuse per smottamenti. Oltre 280 le frane, di cui 120 particolarmente importanti in 58 comuni. La maggior parte nella provincia di Forlì-Cesena, ben 71 nella sola Modigliana, 90 nel Ravennate. 34 mila le utenze al momento disalimentate dalla rete elettrica proprio in queste province.

La Regione attiva un numero verde per fornire informazioni corrette su strutture e istituzioni cui rivolgersi a seconda dell'aiuto necessario; già aperto anche un conto corrente per le donazioni, la Ferrari contribuirà con un milione di euro. Impossibile quantificare i danni al momento, già con le alluvioni del 2 e 3 maggio scorsi si stimava un miliardo di euro, martedì il consiglio dei ministri farà il punto, già stanziati intanto 30 milioni. Particolarmente colpito il settore agricolo, secondo Coldiretti almeno cinquemila le aziende finite sott'acqua. Si registrano dispersi e vittime anche tra gli agricoltori.

Domani in Regione arriverà il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, intanto proseguono le operazioni per mettere al sicuro chi si trova in abitazioni a rischio, impegnati anche 562 vigili del fuoco arrivati da fuori regione, oltre 250 in più rispetto a ieri. In volo anche due elicotteri del 118 di Ravenna e Pavullo (Mo) per il salvataggio di persone fragili.

Nel video le interviste a Irene Priolo, assessora regionale Protezione Civile Emilia-Romagna; Stefano Bonaccini, presidente Emilia-Romagna; Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente; Tommaso Foti, capogruppo Fratelli d'Italia Camera dei Deputati





Per le donazioni, Iban: IT69G0200802435000104428964 Causale: “ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA” Per donare dall’estero, codice Bic Swift: UNCRITM1OM0 - Il conto corrente è intestato all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna

