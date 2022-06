ALTA VALMARECCHIA Aumentano i controlli in Valmarecchia tra segnalazioni, multe e ritiri di patenti

Nella nottata tra martedì 14 e mercoledì 15 giugno i Carabinieri di Novafeltria hanno intensificato l'attività di controllo in tutta l'Alta Valmarecchia. Nella scorsa serata hanno predisposto dei controllo insieme alla Polizia Locale, l'Unione dei Comuni Valmarecchia e un'unità cinofila. Hanno agito nel Comune di Verucchio; sono state controllate 20 auto, identificate 45 persone e ispezionati 4 locali. Da precedenti segnalazioni, sono stati controllati cinque ragazzi dai 18 ai 25 anni per presunto possesso di sostanze stupefacenti; trovati a Villa Verucchio in possesso di piccole quantità di hashish e marijuana. I giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Rimini e la merce è stata ritirata.

La stessa sera sono stati multati per “ubriachezza” dei giovani, residenti della vallata, che stavano infastidendo dei passanti nei pressi di un locale a Villa Verucchio. Inoltre, i Carabinieri di Novafeltria, intervenuti sulla SS 258 Marecchia in località Campiano di Talamello per un incidente; l'automobilista sembra aver perso il controllo del mezzo andando a impattare contro un palo della luce. Dall’accertamento tecnico con etilometro è risultato che il 45enne era alla guida del mezzo con un tasso alcolico di 1,15 g/l. quindi è scattato il ritiro immediato della patente di guida.

