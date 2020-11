Aumentano le vittime da Covid-19 in Italia: 636 in un solo giorno

Aggiornamenti Covid dall'Italia

C'è attesa sulle nuove zone arancioni in Italia, mentre il numero delle vittime odierne è sempre molto alto. Continuano ad aumentare i morti in Italia, 636 in un solo giorno, e aumenta di quasi 38mila unità l'incremento dei casi totali. E mentre Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto emettono ordinanze più restrittive, nel Veneto per esempio il presidente Zaia vieta anche di passeggiare nelle strade e nelle piazze dei centri storici e nelle aree più affollate, resta un rebus il caso della Campania, tutt'ora zona gialla nonostante il boom dei contagi, anche oggi oltre 4.000, ormai terza Regione più colpita d'Italia, per la quale la decisione viene ancora rinviata “a domani, dopo il monitoraggio”, annuncia il ministro per gli Affari Regionali Boccia.



Le nuove misure arriveranno tra sabato e domenica, ha aggiunto, anche per decidere sulle eventuali nuove zone arancioni o rosse. Intanto in due settimane saliti del 600% anche i contagi nelle carceri, lo dice il sindacato della polizia penitenziaria, che denuncia anche l'assenza dei dispositivi di protezione. Il Tar del Lazio ha poi deciso di non sospendere il Dpcm che ordina la chiusura dei negozi nei centri commerciali il sabato e la domenica, nonostante il ricorso di Confesercenti. Tamponi gratis per i poveri sotto il colonnato di San Pietro in Vaticano, infine, è uno dei segni concreti decisi per la giornata mondiale dei poveri, che si celebrerà domenica.