Aumenti fino a 340 euro al mese per il personale dei pronto soccorso in Emilia-Romagna

Più risorse e riconoscimenti per chi lavora in prima linea nell’emergenza sanitaria. La Regione Emilia-Romagna interviene sul fronte dei pronto soccorso con un piano di indennità che prevede aumenti mensili fino a 340 euro per il personale coinvolto, accompagnati dal pagamento degli arretrati maturati negli ultimi anni.

L’intervento, approvato dalla Giunta regionale, riguarda il personale impegnato nei servizi di emergenza-urgenza, considerati un pilastro fondamentale del sistema sanitario. Nel dettaglio, le nuove indennità prevedono fino a 340 euro al mese per infermieri e ostetriche, circa 300 euro per le altre professioni sanitarie e 260 euro per il personale tecnico, amministrativo e sociosanitario. Complessivamente, per il 2026 lo stanziamento supera i 19 milioni di euro, con un incremento significativo delle risorse rispetto agli anni precedenti. L’obiettivo dichiarato dalla Regione è quello di valorizzare il lavoro di chi opera quotidianamente in contesti ad alta pressione e complessità, come i pronto soccorso, le centrali operative del 118 e i punti di primo intervento.

Il provvedimento arriva al termine di un confronto con le organizzazioni sindacali e si inserisce nel quadro del contratto nazionale del comparto sanità. Tra le finalità principali, quella di compensare le condizioni di lavoro particolarmente gravose e rendere più attrattivo il settore dell’emergenza. Un segnale, secondo l’amministrazione regionale, di attenzione concreta verso il personale sanitario.









