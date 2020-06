Aumento dei controlli: 14 nuovi poliziotti a Rimini

Il capo della polizia, Franco Gabrielli, ha disposto l'assegnazione di 14 nuovi agenti alla Questura di Rimini. I poliziotti, "al netto di alcuni contestuali trasferimenti 'in uscita' - fa sapere la stessa Questura -, determinano un potenziamento degli organici pari a 12 unità, che si aggiungono agli ulteriori 10 agenti in prova recentemente destinati" sempre alla Questura. Altri due poliziotti andranno invece alla Stradale. Le nuove risorse serviranno a rafforzare gli equipaggi delle 'volanti' e degli altri servizi "che durante la stagione estiva - spiega ancora la Questura - si renderanno necessari per il controllo del territorio del centro storico di Rimini, delle zone periferiche ove sono segnalate criticità, e lungo la fascia costiera da Bellaria Igea Marina a Riccione, dove maggiore sarà l'afflusso di turisti".