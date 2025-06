POLITICA ITALIA Aumento delle spese militari, per l'opposizione "è una follia" Fratoianni (Avs): "Concretamente significherà tagli sanguinosi al sistema sanitario pubblico, sul diritto alla cura"

La politica italiana, c'è preoccupazione per questo aumento di spesa militare deciso al vertice Nato, per l'opposizione è una follia.

Ieri il vertice Nato de L'Aja ha sancito l'aumento del 5% del Pil annuo per investire in spese militari destinate alla difesa, un successo del presidente Trump e del segretario generale della Nato Mark Rutte che lo ha appoggiato in ogni modo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha assicurato che nulla di ciò che serve all'Italia e alla sua spesa interna sarà intaccato, ma l'opposizione teme invece vi saranno tagli sanguinosi, soprattutto in sanità, questo accordo è una follia, attacca Fratoianni, Alleanza Verdi-Sinistra.

Anche Giuseppe Conte, M5S, è dello stesso avviso, “il governo affossa la sanità – dice – tutti i soldi sono per le armi. È acclarato che gli investimenti in sanità come in altri comparti si misurano in percentuale sul Pil, quindi si rivendica il 5% con grande fierezza sugli armamenti, mentre la percentuale del Pil che dedichiamo alla sanità è un definanziamento complessivo”.

I 5Stelle inoltre presenteranno una mozione in Parlamento il 14 luglio, firmata anche da Partito Democratico e Alleanza Verdi-Sinistra, sulla interruzione del memorandum d'intesa di cooperazione militare tra Italia e Israele. “Da quando è iniziato il genocidio a Gaza – dice Riccardo Ricciardi, deputato 5Stelle– l'Italia coopera con Israele e gli permette di alimentare la macchina militare che sta facendo 60mila morti e che ha attaccato tre Paesi sovrani come Siria, Libano e Iran. L'Italia è coinvolta mani e piedi in questa azione”.

Nel video l'intervista a Nicola Fratoianni, deputato Alleanza Verdi-Sinistra



