Ausl Romagna ferma gli open day, Donini: “AstraZeneca solo per gli over 60”

La campagna vaccinale in Romagna viaggia spedita, ma rimangono le incognite legate agli effetti di AstraZeneca e Jansen sui più giovani. Per questo l'Ausl Romagna, per voce della direttrice della Dipartimento di Sanità pubblica, Raffaella Angelini, specifica che, al momento, non ci saranno più open day e che si preferirà la prenotazione last minute.









“Negli ultimi open day che abbiamo organizzato si sono presentati quasi esclusivamente giovanissimi - riporta il Corriere Romagna -; questo fatto ci ha preso un po' alla sprovvista, anche perché il siero previsto era esclusivamente Jansen (con dose unica, ndr), vale a dire a vettore virale, proprio come AstraZeneca”. Anche se autorizzati da Ema e Aifa per chi ha più di 18 anni, spiega Angelini, questi vaccini sono i meno adatti per i giovanissimi perché presentano casi, seppur rarissimi, di reazioni avverse. “La prudenza – continua – consiglia, in caso di giovani e giovanissimi, di optare per vaccini come Pfizer e Moderna che sono a Rna messaggero”. La prenotazione last minute, invece, consente all'Ausl di programmare al meglio il tipo di vaccino per ogni persona.

Seguendo l'indicazione Aifa “somministreremo preferibilmente AstraZeneca e Jansen ai 60enni”, specifica l'assessore regionale Donini. Per quanto riguarda la vaccinazione ai turisti, specifica che l'Emilia-Romagna è pronta a fare le inoculazioni a chi si dovesse trovare sul territorio regionale per motivi di vacanza, seguendo le indicazioni fornite dal commissario straordinario Figliuolo.