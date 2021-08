OSPEDALI E STRUTTURE DELL'AZIENDA SANITARIA Ausl Romagna: Green Pass obbligatorio per visitatori e accompagnatori

Ausl Romagna: Green Pass obbligatorio per visitatori e accompagnatori.

Visitatori e accompagnatori che devono o vogliono entrare negli ospedali e nelle strutture dell'Ausl potranno farlo solo se dotati di Green Pass. La misura vale da oggi a Rimini, mentre a Forlì e Cesena si partirà lunedì; il giorno successivo a Ravenna. Ad annunciarlo l'Azienda sanitaria, sottolineando che il processo verrà applicato progressivamente in tutte le sedi. L'Ausl precisa che le indicazioni non valgono per pazienti che invece “possono accedere ai servizi ospedalieri ed ambulatoriali senza certificazione verde”. Nei prossimi giorni, dunque, gli steward verificheranno il possesso del Green Pass agli ingressi delle strutture romagnole.

[Banner_Google_ADS]



L'obiettivo dell'amministrazione riminese è quello di estendere l'obbligo, dal 1° settembre, anche a tutto il personale delle scuole dell'infanzia, sia degli asili nido che delle scuole materne.

Il Presidente della Regione, Bonaccini, torna intanto ad esprimersi a favore di un'estensione del Green Pass sui luoghi di lavoro, auspicando che sul tema “trovino un accordo sindacati e associazioni imprenditoriali”. Da solo non risolve tutto, ma il Green Pass “contribuisce a fare tanto”, dichiara il governatore. Del resto – aggiunge - “è dimostrato e dimostrabile che i nuovi ricoverati delle terapie intensive sono tutte persone non vaccinate”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: