Austria: dal 16 giugno confini aperti con l'Italia, ma fa appello al 'buonsenso'.

Il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg ha confermato a Rai Südtirol la riapertura del confine con l'Italia il 16 giugno, non escludendo però una "differenziazione regionale" per le zone ancora colpite dal covid. "Un avviso di viaggio non è un divieto, ma un appello al buonsenso", ha detto. "Si tratterebbe - ha aggiunto - di un invito ad evitare l'una oppure l'altra regione. Non parliamo di controlli, ma di autoresponsabilità". Un avviso di viaggio - per Rai Südtirol - riguarderebbe esclusivamente la Lombardia. "L'obiettivo resta la libera circolazione", ha detto Schallenberg.



