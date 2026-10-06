CRONACA Autista Start Romagna aggredito sulla linea 9: venti giorni di prognosi Il conducente, delegato Filt-Cgil, è finito al Pronto Soccorso. Il sindacato: "Ennesima aggressione, servono garanzie per chi lavora nel trasporto pubblico"

Autista Start Romagna aggredito sulla linea 9: venti giorni di prognosi.

Un autista di Start Romagna è stato aggredito nella serata di ieri mentre era in servizio sulla linea 9 a Rimini. Il conducente, delegato sindacale della Filt-Cgil Emilia-Romagna, è stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso, dove gli è stata assegnata una prognosi di 20 giorni.

A rendere noto l'episodio è la Filt-Cgil regionale. Sull'aggressione sono in corso gli accertamenti degli inquirenti. Al momento non sono state rese note né le circostanze in cui è avvenuto l'episodio né le ragioni che lo avrebbero provocato. Il sindacato parla dell'ennesima aggressione ai danni di un conducente del trasporto pubblico e torna a chiedere maggiori garanzie sul fronte della sicurezza. "Non è possibile – afferma la Filt-Cgil – che non si possa svolgere il servizio in piena sicurezza come previsto dalle normative. Servono garanzie per gli operatori e le operatrici del servizio pubblico".

L'episodio riporta inoltre al centro la vertenza già aperta tra il sindacato e l'azienda di trasporto pubblico locale. Tra i temi sul tavolo ci sono il contratto unico e il recupero delle condizioni normative e retributive dei lavoratori. Secondo la Filt-Cgil, sulle condizioni di lavoro pesano anche i sottofinanziamenti del settore e i mancati trasferimenti del Fondo nazionale trasporti, con conseguenze che si rifletterebbero sulle condizioni operative degli autisti e sulla loro esposizione ai rischi durante il servizio.



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