RIMINI Auto cappottata lungo la superstrada Rimini - San Marino

Brutto incidente questa mattina lungo la superstrada Rimini - San Marino. Erano circa le 8.30 del mattino quando un'auto si è cappottata all'altezza dell'ex stabilimenti Ghigi in direzione Rimini. Non è ancora chiara la dinamica del sinistro, nel quale non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Per prestare i soccorsi al conducente i sanitari del 118, ma anche i Vigili del Fuoco di Rimini che hanno aiutato ad estrarre dalle lamiere la persona alla guida.

