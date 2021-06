INCIDENTE Auto centra scooter a Riccione: ragazza in ospedale

Auto centra scooter a Riccione: ragazza in ospedale.

Brutto incidente questa mattina a Riccione. Una giovane a bordo del suo scooter stava percorrendo via Romagna in direzione mare quando, all'altezza dell'incrocio con via Castrocaro, è stata centrata da una Hyundai monovolume condotta da uomo. La ragazza a a bordo dello scooter è stata scaraventata contro un albero. Subito allertato il 118, le sue condizioni sembravano inizialmente molto gravi, ma è poi stata trasportata all'Infermi di Rimini. Sul posto, per i rilievi del caso, la Polizia Municipale di Riccione.

Seguiranno aggiornamenti.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: