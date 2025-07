RIMINI Auto contro moto in via Tripoli: ferito gravemente 17enne [fotogallery] Il giovane è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena

Ancora un motociclista ferito gravemente sulle strade riminesi. L'ultimo episodio è avvenuto intorno alle ore 12 di oggi in via Tripoli, all'incrocio con una via senza uscita di un hotel.

Protagonista un 17enne che, a bordo di uno scooter, si è scontrato con una Mercedes condotta da un uomo. Dalle prime testimonianza la dinamica più comune: l'auto che svolta in una via laterale tagliando la strada al motorino.

Gravi le ferite riportate dal giovane. Si parla di un trauma toracico e altre lesioni significative. Sul posto i sanitari del 118 di Rimini lo hanno stabilizzato per quasi un'ora per poi far intervenire l'elisoccorso che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Agli agenti della Polizia Locale, che si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità, il compito di accertare le cause dell’incidente.

