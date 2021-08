RIMINI Auto contro scooter a Rimini: interviene l'elisoccorso

Auto contro scooter a Rimini: interviene l'elisoccorso.

Incidente a Rimini nel tardo pomeriggio di ieri in via Bramante. Forse una mancata precedenza alla base dello scontro tra una Smart, guidata da una cinquantenne, e uno scooter Burgman con a bordo un 40enne. L'uomo è caduto violentemente a terra tanto che, dopo l'arrivo dell'ambulanza e dell'auto medica, è stato chiamato anche l'elisoccorso per il trasporto con codice di massima gravità al Bufalini di Cesena.

Gli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto, stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: