Auto contro scooter sulla Via Emilia, 50enne trasportato in elisoccorso

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi a Rimini lungo la Via Emilia, tra San Martino in Riparotta e Santa Giustina, prima del distributore ESSO.

Lo scontro ha coinvolto un uomo di circa 50 anni in sella a uno scooter Honda SH e una Fiat Panda. Lo scooterista ha riportato lesioni significative in particolare ad un braccio ed è stato trasportato d'urgenza in elisoccorso all'ospedale Bufalini di Cesena, dove le sue condizioni sono state giudicate stabili.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, l'incidente è avvenuto quando la Fiat Panda, diretta verso Rimini, ha fatto una inversione a U nonostante la doppia linea continua. L'impatto dello scooter contro la fiancata destra dell'auto è stato inevitabile e violento.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari del 118, le unità della Polizia Stradale e i Carabinieri per prestare soccorso, effettuare i rilievi del caso e gestire la viabilità. A causa dell'accaduto, la Via Emilia è stata temporaneamente chiusa in direzione Rimini, con il traffico deviato sulla via Tolemaide, per consentire le operazioni di emergenza e i rilievi.