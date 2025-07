Auto contro scooter sulla via Flaminia, 50enne al Bufalini

I rilievi dell'incidente

Un grave incidente si è verificato in mattinata lungo la via Flaminia, in zona Colonnella a Rimini. Un uomo di 50 anni, in sella a uno scooter T-Max, si è scontrato frontalmente con un’auto guidata da un 55enne, che avrebbe invaso la corsia opposta per cause ancora da accertare. Il centauro, soccorso dal 118, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico temporaneamente in entrambe le direzioni. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi.