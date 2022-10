Auto contro una casa, morti una donna e tre bambini. Schianto a Forlì, ferito bimbo di 1 anno

Due famiglie distrutte. Nell'incidente di ieri sera, sulla via Emilia tra Cadè e Villa Gaida, nel Reggiano, dove un'auto, con a bordo cinque persone, si è schiantata contro un'abitazione disabitata intorno alle 20 sono morte quattro persone, tutte di origini albanesi: Shane Hyseni, 22 anni, madre di Mattias Lame, un anno a mezzo. Con loro, nella stessa auto, sono morti Rejana Hyseni, 8 anni e Resat Hyseni, 11 anni, sorella e fratello di Shane, tutti residenti a Reggio Emilia. Al volante della Fiat Stilo c'era un 30enne, convivente della ragazza e padre del piccolo deceduto, ora ricoverato in gravissime condizioni in Rianimazione. La polizia locale - coordinata dalla Procura - sta indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente. Stando ai primi rilievi, l'auto andava ad elevata velocità, ma le esatte cause della fuoriuscita di strada sono ancora al vaglio.

Una donna di 33 anni è ricoverata in gravi condizioni al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena in seguito ai traumi subiti in un incidente stradale accaduto la scorsa notte, attorno alle due, nel forlivese. La donna era a bordo di un'auto assieme a un 37enne e un bimbo di poco più di un anno. Secondo una prima parziale ricostruzione il conducente della vettura ha perso il controllo del mezzo nell'affrontare una rotonda a poco distanza dal cimitero cittadino. L'auto ha centrato un grosso albero, con i tre occupanti rimasti bloccati all'interno dell'abitacolo semidistrutto. Solo l'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di estrarli per poi affidarli alle cure dei sanitari. La donna è stata ricoverata d'urgenza e col codice di massima gravità nel centro specializzato cesenate a causa di un esteso trauma cranico. Ferite di media gravità per l'uomo e solo escoriazioni superficiali per il bimbo.