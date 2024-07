Auto contromano, scontro sulla Via Emilia, due persone all'Infermi

I rilievi dell'incidente

Un incidente stradale, attorno alle ore 7 di giovedì, ha coinvolto due autovetture sulla statale SS9 all'incrocio con via Italia a Rimini. Coinvolte una Fiat Punto e una Nissan Qashqai. Secondo le prime ricostruzioni una delle due vetture stava procedendo in contromano, per ragioni da accertare, e avrebbe provocato lo scontro frontale. Per via dell'impatto i conducenti hanno riportato ferite e sono stati trasportati all'ospedale Infermi di Rimini dal personale del 118.

L'incidente ha provocato significativi disagi al traffico, già intenso per l'ora di punta. La SS9 è rimasta bloccata temporaneamente in entrambe le direzioni, con lunghe code che si sono formate. Sul posto per i rilievi e per far luce sulla dinamica è intervenuta la Polizia Stradale, mentre le operazioni di sgombero e messa in sicurezza della strada sono state completate.