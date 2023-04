INCENDIO DOLOSO Auto della Polizia in fiamme, anche il viceministro Bignami a Rimini per esprimere vicinanza Ancora in corso le indagini, affidate alla Digos, dopo l'incendio a due auto della Polizia. Una delegazione di Fratelli d'Italia, accompagnata da prefetto e questore, ha visitato il luogo dell'azione vandalica. Ancora il gesto non è stato rivendicato

Mentre proseguono le indagini per scoprire gli autori dell'incendio, avvenuto alle 5 di giovedì 20 aprile, a due automobili della Polizia ferroviaria nelle vicinanze della stazione di Rimini, nel pomeriggio di ieri una delegazione di Fratelli d'Italia ha voluto manifestare la propria solidarietà agli agenti e al corpo. Presenti, a nome del governo, il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami, la senatrice Domenica Spinelli e il deputato Beatriz Colombo, accompagnati dal prefetto Maria Rosa Padovano e dal questore Rosanna Lavezzaro. Con loro anche tutti i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia e alcuni coordinatori del partito.

Un atto grave – è stato detto – diretto contro le forze della polizia di Stato, inedito nella provincia riminese, del quale è certa l’origine dolosa. Ancora non è giunta alcuna rivendicazione dell’attacco incendiario, con la Digos che sta cercando di ricostruire l’accaduto, anche attraverso lo studio delle immagini riprese dalle telecamere.

“Quanto è avvenuto riteniamo sia estremamente grave – ha detto Bignami ai nostri microfoni – perché vengono colpite le nostre istituzioni in un territorio, quello di Rimini, particolarmente importante per il governo. Abbiamo ritenuto essenziale essere presenti oggi a portare la nostra vicinanza e la nostra solidarietà, e anche la gratitudine ai servitori dello Stato che quotidianamente presidiano il territorio garantendo sicurezza a noi tutti. Un gesto simbolico, ma concreto, che abbiamo voluto compiere immediatamente”.

“Il territorio ringrazia il governo della presenza, non scontata”, afferma la senatrice e vice sindaco di Coriano, Spinelli. “Si rinnova il patto di fiducia con il territorio e con le forze dell'ordine – sottolinea – che per noi sono molto importanti perché garantiscono sicurezza. Il viceministro Bignami ha ringraziato personalmente gli agenti presenti in stazione dimostrando una solidarietà di contenuto, chiedendo, nei limiti della riservatezza delle indagini, di continuare ad essere informato”.

Intanto oggi il vice Presidente del sindacato Nazionale Fsp Polizia di Stato, Franco Maccari, ha diffuso un video in cui si vedono due figure incappucciate e vestite di nero che si avvicinano alle auto con in mano altrettante taniche, per poi fuggire mentre le fiamme iniziano a divampare.



