Auto di Davide Barzan incendiata a Riccione: due arresti per il rogo doloso in viale Diaz

I Carabinieri di Riccione hanno arrestato due uomini, un 60enne e un 57enne pluripregiudicati del Riminese, ritenuti responsabili dell’incendio doloso avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 maggio in viale Diaz. Le fiamme, inizialmente partite da un’auto, si erano rapidamente propagate coinvolgendo quattro vetture e tre cassonetti. Solo il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dai residenti, aveva evitato conseguenze più gravi.

L’episodio aveva destato particolare attenzione perché tra i mezzi distrutti c’era anche l’auto di Davide Barzan, consulente dello studio che assiste la difesa di Manuela Bianchi nell’inchiesta sull’omicidio di Pierina Paganelli. In un primo momento non era chiaro se si trattasse di un atto mirato o di vandalismo, ma le indagini hanno ricostruito un quadro diverso.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Rimini, ha incluso pedinamenti, analisi dei tabulati, esame di sistemi di videosorveglianza pubblici e privati e attività tecniche. Secondo gli inquirenti, il gesto sarebbe riconducibile al rancore del 57enne nei confronti della vittima, accusata di aver causato un danno economico e la rottura di un rapporto di amicizia.

Le immagini acquisite mostrano i due uomini arrivare in viale Diaz a bordo di un’Audi A5 e il 57enne mentre appicca materialmente il fuoco. Nel corso delle indagini avrebbero anche tentato di ostacolare gli accertamenti, cercando di vendere l’auto usata per la fuga fuori regione.

La misura cautelare è stata notificata al 57enne in carcere e al complice ai domiciliari. Entrambi restano a disposizione dell’Autorità giudiziaria.







