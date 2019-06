Auto esplode in A14 dopo Riccione: conducente morto carbonizzato

Due gravissimi sinistri stradali in poche ore nel riminese. Nel secondo, avvenuto in autostrada, alle 17:40 circa, in direzione sud, al km 140 – all'altezza di Misano Adriatico - un uomo è deceduto all'interno di una vettura che è andata a fuoco. Secondo alcuni testimoni l'auto – si tratterebbe di un maggiolino – sarebbe letteralmente esplosa all'uscita dalla galleria tra Riccione e Cattolica.

Nel primo pomeriggio, invece, una donna di 89 anni è morta dopo essere stata investita sulle strisce pedonali, da una motocicletta Ducati, a Rimini, in Via Coletti. L'anziana, in condizioni disperate, è stata trasportata in eli-ambulanza all'Ospedale Bufalini di Cesena, ma non c'è stato nulla da fare. Ferito, ma non grave, anche il 57enne che conduceva la moto.