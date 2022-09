Auto finisce sotto un tir in autostrada [fotogallery]

Grave incidente al km 139 della A14 poco dopo l'uscita di Cattolica in direzione sud. Per cause ancora in corso di accertamento, una Volkswagen golf è letteralmente finita sotto un tir che pare l'abbia trascinata per alcuni chilometri. Gravi le condizioni della persona alla guida trasportata in ambulanza all'ospedale Torrette di Ancona. Era stata allertata anche l'eliambulanza che è però ripartita vuota. Sul posto tre pattuglie della Polizia autostradale e i Vigili del Fuoco con il camion gru.