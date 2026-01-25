TV LIVE ·
Auto fuori controllo a Bellariva, distrutto il dehors di un ristorante | FOTOGALLERY

Incidente all’alba sul lungomare: una Kia Venga finisce contro la struttura esterna, nessun ferito

25 gen 2026
Incidente nelle prime ore del mattino sul lungomare, nel tratto tra Bellariva e Rivazzurra. Intorno alle 5:00 una Kia Venga, diretta verso Riccione, si è schiantata contro il dehors del ristorante Il Panino, in viale Regina Margherita. A bordo dell’auto viaggiavano quattro ragazze che, per cause ancora in corso di accertamento, hanno visto la conducente perdere il controllo del mezzo, finendo contro la struttura esterna del locale. Il dehors ha riportato gravi danni, ma fortunatamente nessuna delle occupanti è rimasta ferita. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.




