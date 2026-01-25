CRONACA

Auto fuori controllo a Bellariva, distrutto il dehors di un ristorante | FOTOGALLERY

Incidente all’alba sul lungomare: una Kia Venga finisce contro la struttura esterna, nessun ferito

Auto fuori controllo a Bellariva, distrutto il dehors di un ristorante | FOTOGALLERY.

Incidente nelle prime ore del mattino sul lungomare, nel tratto tra Bellariva e Rivazzurra. Intorno alle 5:00 una Kia Venga, diretta verso Riccione, si è schiantata contro il dehors del ristorante Il Panino, in viale Regina Margherita. A bordo dell’auto viaggiavano quattro ragazze che, per cause ancora in corso di accertamento, hanno visto la conducente perdere il controllo del mezzo, finendo contro la struttura esterna del locale. Il dehors ha riportato gravi danni, ma fortunatamente nessuna delle occupanti è rimasta ferita. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

[Banner_Google_ADS]

Foto Gallery

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy