Auto impatta contro il contattore del gas: 5 mezzi dei Vigili del Fuoco a Spadarolo.

Si sono scontrati nel pieno della notte, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e un camioncino in via Mirandola, nella zona di Spadarolo. Nell’impatto uno dei due mezzi è finito contro una cancellata, abbattendo un idrante e danneggiando la nicchia di un contatore del gas.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco, che, con cinque unità, hanno messo in sicurezza i veicoli e hanno gestito una potenziale emergenza legata alla fuga di gas, con l’ausilio dei tecnici di Adriagas e di Hera.

La perdita di metano è stata controllata senza ulteriori rischi per l’area circostante. Anche il personale medico del 118 è giunto sul posto per prestare soccorso ai feriti, che non destano particolari preoccupazioni. Intervenuti per i rilievi, anche gli uomini della Polizia locale. La circolazione nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso.

