Auto impazzita in centro: tre feriti e sei veicoli danneggiati [fotogallery]

È di tre feriti non gravi, sei auto danneggiate e segnaletica divelta il bilancio della carambola causata ieri pomeriggio da una Hyundai i10 a Rimini, tra via Gambalunga e via Destra del porto.



L'episodio, avvenuto intorno alle 13:00, ha visto protagonista un uomo di 55 anni alla guida della vettura che, procedendo in direzione monte-mare, ha urtato due veicoli in movimento senza fermarsi. L'auto ha proseguito la corsa attraversando via Roma, via dei Mille e via Savonarola, causando altri due scontri frontali. L'epilogo si è verificato nella rotatoria tra le vie Destra del Porto, Perseo e Coletti, con un ultimo tamponamento che ha scaraventato un'auto quasi sulla pista ciclabile lungo il canale del porto, danneggiandone il parapetto di protezione.

Tra i feriti figura anche un pedone che, trovandosi nella zona della rotatoria al momento dell'ultimo impatto, è caduto per lo spavento, senza essere però fisicamente colpito dai veicoli. Oltre ai mezzi, sono stati registrati danni alla segnaletica stradale e lo sradicamento di due parapetti metallici nella zona della rotatoria.

In una delle auto coinvolte nell'ultimo tamponamento si è inoltre sviluppato un principio di incendio, prontamente domato dai Vigili del Fuoco. Sul luogo degli incidenti sono prontamente intervenuti il nucleo Infortunistica della Polizia Locale di Rimini per i rilievi, i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118.

Il conducente del veicolo responsabile, non residente a Rimini, è stato sottoposto all'alcol test, che ha dato esito negativo. Questa circostanza orienta gli inquirenti a considerare altre ipotesi per spiegare la serie di carambole. Tra le possibilità al vaglio, non si esclude che l'uomo possa aver avuto un improvviso malore, forse una crisi glicemica di origine diabetica, che gli avrebbe fatto perdere il controllo dell'auto.

Una squadra di Anthea è intervenuta rapidamente per le riparazioni dei danni alle infrastrutture. Le indagini proseguono per chiarire le cause dell'episodio.







