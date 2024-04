CRONACA Auto in fiamme a San Giovanni in Marignano, illeso il conducente

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Cattolica sono intervenuti poco prima delle 7 di domenica, in via Stadio, a San Giovanni in Marignano. Un'auto alimentata a gasolio, per motivi ancora da accertare, ha preso fuoco. Nonostante la tempestività dei pompieri – presenti sette unità e due mezzi specializzati -, l'auto, avvolta dalle fiamme, ha subito danni ingenti, mentre l'occupante è riuscito ad allontanarsi in tempo ed è rimasto illeso. Per supportare le operazioni di spegnimento, è intervenuta anche un’autobotte proveniente da Rimini.

