CRONACA Auto in fiamme in A14 all'altezza di Falconara, ustionato il conducente A bordo una famiglia di quattro persone, che si sono salvate prima che la vettura fosse avvolta dalle fiamme. Autostrada chiusa durante le azioni di spegnimento

Auto in fiamme in A14 all'altezza di Falconara, ustionato il conducente.

I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio, poco dopo le 15, per un'auto che ha preso fuoco lungo l'autostrada 14, nel tratto di Falconara. Una Bmw, con a bordo una famiglia di quattro persone, è stata avvolta dalle fiamme mentre era in movimento, in direzione Bologna, poco dopo l'ingresso del casello di Ancona nord.

Il conducente è riuscito a fermarsi lungo la corsia di emergenza e a far scendere tutti gli occupanti prima che il veicolo prendesse fuoco interamente. Si sono messi tutti in salvo. Ferito lievemente l'autista, con leggere ustioni agli arti. Molto fumo si è propagato nell'aria.

Sul posto sono intervenute le squadre dei pompieri di Senigallia e Ancona che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la vettura. L'autostrada in corsia nord è rimasta chiusa durante le operazioni di spegnimento. Sul posto il 118, la polizia autostradale e personale della società autostrade.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: