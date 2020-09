Auto in fiamme in autostrada: intervengono i Vigili del Fuoco

Intervento da parte dei Vigili del Fuoco di Riccione questa mattina attorno alle 10,30 per un veicolo in fiamme in A14. Un'auto alimentata a GPL ha preso fuoco sulla carreggiata al km 139 in direzione sud. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico per tutta la durata delle operazioni di soccorso e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza. Nessun ferito tra gli occupanti dell'autoSul posto Polizia Stradale e personale di Autostrade SPA.