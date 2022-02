Auto incendiate nella notte nel centro storico di Rimini

Nella notte scorsa ignoti hanno dato fuoco ad alcune autovetture in sosta nel centro storico di Rimini. Stando a una prima ricostruzione, l'incendio doloso sarebbe avvenuto attorno alle 23.40. Due auto - una Alfa Romeo e una Fiat Doblò - erano parcheggiate nell'area di sosta di piazza Ferrari a distanza di alcuni metri l'una dall'altra. Si tratta perciò di due incendi separati che hanno provocato danni anche alle vetture vicine. Una terza auto colpita dai vandali - una Fiat Panda - era invece parcheggiata in via Cattaneo, ad alcune decine di metri di distanza dalle altre due. Ad essere stata incendiata anche quarta auto - un'Audi RS6 - parcheggiata in zona stazione. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e militari dell'Aves Vega. Al vaglio le immagini di videosorveglianza delle zone colpite.

"È un atto criminale a tutti gli effetti, che non può essere minimizzato in alcun modo - l’assessore alla Polizia locale, Juri Magrini - Ho verificato personalmente come le forze dell’ordine che hanno preso in carico l’indagine stiano già attivamente lavorando per individuare il/i responsabile/i attraverso prima di tutto la visione dei filmati della videosorveglianza attiva in quelle zone. Sono fiducioso che le forze dell’ordine daranno in tempi rapidi un nome e un volto a chi ha compiuto questo atto”.