Auto nel Po: si cerca la prova decisiva per l'ipotesi omicidio-sucidio

Auto nel Po: si cerca la prova decisiva per l'ipotesi omicidio-sucidio.

Ad emergere, proprio domenica mattina, un dettaglio che potrebbe anche rivelarsi significativo: giovedì sera, intorno alle 20, Del Re ha fatto visita ai genitori. Sarebbe stato - secondo quanto si è appreso - un saluto rapido: pochi minuti per due chiacchiere e per annunciare al padre e alla madre che stava andando a cena con l'ex compagna.

In casa il 55enne sarebbe entrato solo. I militari dell'Arma cremonesi si stanno interrogando se Lorena fosse in auto ad attenderlo o, invece, in macchina già morta e su cosa sia accaduto prima e dopo. Intanto i Carabinieri di Rimini hanno posto sotto sequestro l'abitazione della coppia nel riminese, stanno cercando di dare risposta, anche raccogliendo una serie di testimonianze, a partire ovviamente da quelle già acquisite dei Del Re.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: